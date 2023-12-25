اليوم السابع
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مجلس جامعة دمياط يوافق على إنشاء أول مركز إعلامي ومنح 12 درجة دكتوراة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:16 م
مجلس جامعة دمياط يوافق على إنشاء أول مركز إعلامي ومنح 12 درجة دكتوراة مجلس جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربيني

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عقد مجلس جامعة دمياط، اجتماعه الشهري اليوم الإثنين، بجلسته رقم 203 برئاسة  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وعضوية نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة الدكتور أمين عام الجامعة بقاعة الإجتماعات بالجامعة.
 
وفى مستهل الإجتماع، تقدم الدكتور حمدان ربيع المتولى، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر 2024ـ2030، ووجه  الشكر للعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدري وطلاب الجامعة، للقيام بدورهم بصورة مشرفة وإبراز دور الجامعة أمام المجتمع الدمياطى في الاستحقاق الانتخابي.
 
كما أشاد بدور الجامعة الفعال بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعى، في إطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية "مودة". 
 
تلا ذلك الإشارة إلى افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة UCCD موجهاً  الشكر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة السابق لدعمه ملف إنشاء المركز والذى تم استعراض نشاطه أمام المجلس من خلال عرض تقديمي من الدكتور طارق العرباني مدير المركز متضمناً أهداف المشروع وأنشطته وخدماته.
 
والجدير بالذكر أن مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية هي نموذج للشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى توفير برامج تدريب لبناء خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل واحتياجاته المتغيرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من دراسات سوق العمل على المستوى المحلي والقومي.
 
كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز إعلامي بالجامعة يتولى المهام الإعلامية والتنسيق الإعلامى داخل الجامعة وخارجها وكذلك تشكيل لجنة تتولى مسؤولية التسويق للوافدين.
 
وانتقل رئيس الجامعة الى مناقشة موضوعات المجلس منها الموافقة على منح عدد 3 أستاذ مساعد، وتعيين عدد 5 بدرجة مدرس، ومنح عدد 12 درجة دكتوراه، ومنح عدد 5 درجة الماجستير.
 






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