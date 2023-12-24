ضبط طن سكر مجهول المصدر و2 طن علف حيوانى بتواريخ صلاحية مزورة في الغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بمركز ومدينة زفتى لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري وجشع التجار ضمت في عضويتها المهندس طارق عبد الرحمن شعيب، وخالد ذكي ومحمد صلاح باز المفتشين بالمديرية، تمكنت الحملة من ضبط واحد طن سكر حر مجهول المصدر ليس له أي مستندات تفيد مصدرة داخل مخزن مواد غذائية بناحية مركز زفنى.

كما تمكنت الحملة من ضبط اثنين طن علف حيواني مدون عليها تاريخ انتاج لاحق بتاريخ 2024 بداخل مصنع أعلاف بناحية مركز زفتي قام المسئول عن المصنع بتدوينها بغرض الغش التجاري وخداع جمهور المستهلكين تم تحرير محضر جنح بالواقعة.

كما تم تحرير 5 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار لمحال بيع مواد غذائية بناحية مركز زفتى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات