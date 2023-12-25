جامعة جنوب الوادى تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة أنهت الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/2024، بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر.

وأوضح عكاوى، أنه تم إعلان جداول الامتحانات والتأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة، على جاهزية القاعات والمدرجات الامتحانية وعلى ضرورة الالتزام التام فى اللجان وتوفير الهدوء داخل اللجان ومراجعة المراقبات والملاحظات والتواجد داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، ووجه رئيس الجامعة ببدء أعمال الكنترولات فور انتهاء امتحان المادة والتصحيح أولا بأول.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم التنبيه بتواجد اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللجان وأستاذ المادة التى يجرى فيها الامتحان للرد على استفسارات الطلاب بشأن المادة، مشيرا إلى توفير المراقبة الطبية اللازمة أمام اللجان.