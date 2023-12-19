الكشف على 921 حالة فى قافلة طبية لجامعة جنوب الوادى بقرية المحروسة

نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية بقرية المحروسة بقنا.

وقال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت خدماتها لـ 921 حالة فى تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والأطفال، والجلدية، والنفسية والعصبية، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار سعيد، إلى أن متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالى القرى.