تم ترميمهما.. تعرف على برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبى

كتب محمد أسعد

يأتى مشروع ترميم وتطوير برجى الرملة والحداد والساحة الأمامية بقلعة صلاح الدين الأيوبى (منطقة البانوراما) لفتح مزارات أثرية جديدة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بها وهو ما تعمل وزارة السياحة والآثار على تحقيقه باعتباره أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر التى أطلقتها الوزارة فى نوفمبر 2022.

وسيتيح الفرصة لتنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافى والذى يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وزيادة متوسط عدد الليالى السياحية بها، وزيادة رحلات اليوم الواحد التى يتم تنظيمها إليها.

وأعمال مشروع ترميم برجى الرملة والحداد تتضمن أعمال الترميم الدقيق وتنظيف الأحجار واستبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وعمل درابزينات لسهولة الزيارة وحماية الزائرين، وعمل حماية للمزاغل وصيانة الأرضيات الحجرية، تمهيدا لضمهما إلى مسار زيارة القلعة.

وعن تطوير منطقة البانوراما تتضمن أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعماريه لمبانى وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة.

جدير بالذكر أن برج الرملة يرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج فى عصر السلطان العادل الأيوبى بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضى إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان فى الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات فى عصر السلطان العادل الأيوبى حتى أخذ هذا الشكل. وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاه بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة. ودور قاعة الطابق العلوى مثمنة المسقط.