تعليم قنا: 3 طالبات قنا يحرزن ثلاثة مراكز جمهورية في مسابقة الطفل

قنا صابر سعيد

أعلن مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مسابقة الطفولة عن العام الدراسي 2023 /2024 ، حيث أحرزت لوجين ابراهيم خليل، الطالبة بمدرسة الشيخ مخلوف الإعدادية بنقادة بنات، المركز الرابع على مستوى الجمهورية ، وحققت دعاء مرتضى ربيع الطالبة بمدرسة الأمل للصم بقوص المركز الثامن في مسابقة التصميم الفني ،كما حققت ياسمين أحمد محمد المركز، العاشر وهي طالبة بمدرسة الشهيد اسلام عبد الرازق بنجع حمادي.

وشارك الطالبات في فاعليات تصفيات المسابقة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات من صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية وإشراف هانم محمود زرزور، موجه عام التربية الفنية، على رئاسة لجنة تقييم وانتقاء الأعمال الممثلة لتعليم قنا في المسابقة الوزارية.

وهنأ الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطالبات لوجين ودعاء وياسمين الفائزات بالمراكز الرابع والثامن والعاشر، وثمن دور الأنشطة التربوية، وتوجيه التربية الفنية في تفعيل تلك الفاعليات بالمدارس مما يسهم في تفتح مواهب المتعلمين وصقلها، ونمو الكفايات اللامدرسية، وتكوين شخصيات المتعلمين المستقبلية ، بجانب دورها في القيام بدور وقائي علاجي بإبدال السلوكيات العداونية بأخرى محفزة و دافعة.