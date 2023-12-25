تعرف على سرعة طريقك للحد من المخالفات المرورية

يجب على قائدى السيارات معرفة السرعات المقررة لكل طريق للحد من المخالفات المرورية خاصة بعد تركيب الرادارات الثابتة والتقليل من تدخل العنصر البشرى للحد من الحوادث، مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى :

أولا : داخل المدن

40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات

60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات، وداخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى

60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر " نصف المقطورة " .

70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل

80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب

90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .

ثانيا : الطرق الصحراوية

القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين .

70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع " سيمى تريلر " نصف المقطورة

80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل .

90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب .

100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات