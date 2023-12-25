تطعيمات ضرورية للوقاية من أمراض الشتاء لطفلك.. طبيب يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال، وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إنه مع دخول فصل الشتاء يجب أن تحافظي على صحة طفلك بإعطائه التطعيمات الضرورية بجانب التطعيمات التى يحصل عليها عند الولادة فى مكاتب الصحة والتى تسمى التطعيمات الإجبارية.

وأوضح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب حصول الطفل على تطعيمات اختيارية بجانب التطعيمات الإجبارية وتشمل التطعيمات الاختيارية لقاح المكورات الرئوية الذى يحمى من الالتهاب الرئوي وغيره من الالتهابات.

وأشار إلى أن لقاح المكورات الرئوية هو حقنة يمكن أن يحصل عليها الرضيع على 3 جرعات عند عمر شهرين و4 شهور و6 شهور، مضيفًا أن الطفل يجب أن يحصل على هذه التطعيمات وهو بصحة جيدة وألا يكون مصابًا بأى برد أو أنفلونزا.

وأوضح أن التطعيم يجعل الجسم يكون مناعة ضد البكتيريا وتتكون أجسام مضادة تحارب البكتيريا إذا أصابت الجسم مرة أخرى.



وأكد أن لقاح الروتا أيضًا من التطعيمات الاختياري المهمة للطفل بعد الولادة ، لحمايته من النزلات المعوية التى تنتشر فى فصل الشتاء، والتى تسبب إسهالاً شديدًا وقت وسخونية.

وتابع قائلا: أن تطعيم الروتا يتم الحصول عليه على جمعتين بينهما 4 أسابيع، والجرعة الأولى يجب أن تكون قبل أن يتم الطفل 3 شهور من العمر، مضيفًا: أن اللقاح عبارة عن نسخة ضعيفة من فيروس الروتا بحيث يتعرف عليه الجسم ويكون أجسام مضادة تجعل المناعة قوية لمحاربة الفيروس.