تاريخ طريق الكباش وأهمية المسرح للطفل.. محاضرات ثقافية لأبناء الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "تاريخ طريق الكباش" ألقاها العادلي حسان مسئول القصر، متحدثاً عن طريق الكباش هو طريق ملكي يربط بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك، وطوله 2700 متر، وعدد الكباش 1200 كبش، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها حسن رفاعي.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "أهمية المسرح للطفل" ألقاها المخرج المسرحي أحمد الجمل مسئول بالقصر، موضحاً أهمية المسرح للطفل، وفائدته العقلية والحسية للطفل وأهميته في الدراسة، بجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "الإسلام وقضايا المرأة "ألقاها حسن منصور مسئول بالأوقاف، متحدثاً عن تكريم المرأة في القرآن والسنة، والمرأة نصف المجتمع ومسؤولة عن النصف الآخر.

فيما أعد قصر ثقافة الأقصر عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان" صلاة النبي على محبوبي الغالي"، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الثعلب والنمر" تأليف عزمي محمد سردتها مني بعيش، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها فاطمة أحمد، بينما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز أداره مروان جمال، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها سهري سباق، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



جانب من الأنشطة الثقافية لدعم الأطفال بالأقصر



فعاليات ثقافية لدعم الأطفال بقصور الثقافة



فعاليات محاضرات ثقافية لأبناء الأقصر