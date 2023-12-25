انخفاض أسعار البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ18 جنيها.. إنفوجراف

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الإثنين :
-الطماطم بـ 10جنيهات.
-البطاطس بـ 18 جنيها
-البصل بـ 18جنيها.
-الجزر بـ 12جنيها.
بطاطا بـ10 جنيهات.
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
-الليمون بـ17 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
-جوافة بـ 20 جنيها.
يوسفي بلدى 13.5 جنيه
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
انخفاض أسعار البصل بمنافذ وزارة التموين
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