اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الكويت ترحب ببيان أممي للتوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:00 م
الكويت ترحب ببيان أممي للتوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية الكويت - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.

وقالت (الخارجية الكويتية) - في بيان لها اليوم الاثنين إنها تترقب إتمام عملية التوقيع على هذا الإتفاق الهام لتؤكد على دعم دولة الكويت لكافة المساعي المبذولة في إطار التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن الشقيق يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء الأمن والاستقرار والرخاء في البلاد.







الكويت

الأمم المتحدة

اليمن

خارطة طريق باليمن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة