القبض على شاب تركى دفع صديقته من ارتفاع 32 مترا فلاقت حتفها.. رفضت الزواج منه

كتب خالد إبراهيم

ألقت الشرطة التركية القبض على صديق امرأة سقطت من ارتفاع مسافته تصل إلى 100 قدم بما يعادل 32 مترًا ما أدى إلى وفاتها، وذلك بعد العثور على علامات مشاجرة، عند مكان غروب الشمس على قمة الجرف الذى شهد الحادث، وكان من المفترض أن يحتفل الثنائى بخطبتهما، حيث كانت يشيم دمير تقضى إجازة مع صديقها نظام الدين غورسو فى بولينتى كيب فى كاناكالى، شمال غرب تركيا، عندما ذهبا فى نزهة فى اليوم التالى لتقدمه لخطبتها.

"يشيم" سقطت من ارتفاع 104 أقدام بما يقارب 32 مترًا ونجت من السقوط ليلة 6 يوليو، لكنها توفيت متأثرة بجراحها فى الساعات الأولى من اليوم التالى، على الرغم من محاولة المسعفين - الذين اتصل بهم خطيبها - إنعاشها لمدة 45 دقيقة، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطانى.

وقال غورسو لوسائل الإعلام المحلية فى ذلك الوقت: "لقد اخترنا المنحدرات لنحظى بذكرى رومانسية، شربنا بعض الكحول، كل شيء حدث بشكل مفاجئ، فقدت توازنها وسقطت".



الضحية وصديقها

تم القبض على الشاب بعد أن تقدمت عائلة الضحية بشكوى جنائية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية، زاعمة أنهما تشاجرا بعد أن رفضت عرضه للزواج، وأنه تم العثور على خاتم خطوبتها فى جيبه، بدلاً من أن يكون فى إصبعها.

اصطحب جورسو، 42 عامًا، صديقته إلى قمة الجرف ومعها سلة نزهة وصندوق موسيقى بالإضافة إلى الكحول للاحتفال بعد أن قبلت عرضه فى وقت سابق من إجازتهما.



الصديقان

وأخبر رجال الشرطة أنهم كانوا يشربون بسعادة عندما ذهب إلى السيارة للحصول على المزيد، فقال إنه سمع صراخًا ثم اكتشف أنها سقطت بالخطأ مما أثار رعبه، لكن عائلة المرأة كشفت أنها كانت تخطط للانفصال عنه، ولم تكن لتقبل هذا الاقتراح، وأضافوا أنها كانت تخشى المرتفعات، ولم تكن مستعدة للاقتراب بدرجة كافية من حافة الجرف لتسقط عن طريق الخطأ.

وعثرت الشرطة على نظارات مكسورة ومكبر صوت مكسور، وهى علامات تشير إلى صراع عنيف فى مكان الحادث، وبحسب ما ورد، اعتقلت الشرطة الآن غورسو للاشتباه فى ارتكابه "القتل العمد"، كذلك قدمت العائلة أيضًا أسبابًا إضافية للشك بقولها إن ابنتهم مصممة الجرافيك "يشيم" عانت من نوبات الهلع ولم تكن لتقترب أبدًا من حافة الهاوية طواعية.