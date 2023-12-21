أمريكى يحصل على البراءة بعد قضائه 50 عاما فى السجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها

كتب محمد جمال

بُرّئ رجل يبلغ 71 عاماً فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية بعدما أمضى نحو 50 عاما فى السجن لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها، بحسب "يو اس توداى".