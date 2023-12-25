السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن فى الغربية

الغربية محمد طارق

سيطرت قوات الحماية المدنية فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية نهطاى التابعة للمركز، ما أسفر عن نفوق عشرات الدواجن، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية نهطاى، بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن بالقرية، مما أسفر عن نفوق عشرات الدواجن، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته وتقدير الخسائر والتلفيات.