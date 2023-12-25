السجن 5 سنوات لمتهم بضرب شخص حتى الموت فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.ا.م." عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه"م.ا.." حتى الموت بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمصرع المجنى عليه أثر التعدى عليه بعصا شوم وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين ، فقام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم مما أسفر عن إصابته ومصرعه بعدها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.