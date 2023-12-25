السجن 3 سنوات للمتهم بخطف فتاة والتعدى عليها فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم ، المنعقدة برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا وأشرف عبد الغفور محمد ووكيل النيابة أحمد عبد الناصر، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم، بمعاقبة "سيد ر س 25 سنه عامل لاتهامه باستدراج فتاة وخطفها عن طريق القوة والتهديد إلى إحدى الوحدات السكنية وقام بالتعدي عليها بالقوة، بالسجن 3 سنوات وإلزامه بالمصروفات.

وتعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الشواشنة، بلاغا من أسرة المجني عليها ن ع 18 سنة، بقيام المتهم سيد ر 25 سنة عامل باختطافها والتعدي عليها بالقوة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة الواقعة وتم ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم سيد ر، والمقيم بدائرة قسم شرطة الشواشنة خطف المجني عليها " ن . ع . ش 18سنه " باستعمال القوة والتهديد، وقام باستدراجها إلى وحدة سكنية تخضع لسيطرته المادية، واقترنت تلك الجناية بجناية التعدي عليها.