اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:51 م
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السجن المؤبد لطالب لاتهامه بقتل آخر بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:00 م
السجن المؤبد لطالب لاتهامه بقتل آخر بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم ح.ج.ا" طالب بالسجن المؤبد لاتهامه يقتل المجنى عليه"م.ا" بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه فقام بالترصد له في أحد الأماكن وإطلاق النار عليه من سلاح إلى، ويعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.






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