المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ا.م." عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام ، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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