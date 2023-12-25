اليوم السابع
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الأزهر للفتوى: الصوم فى الشتاء عبادةٌ عظيمةٌ سهلةُ الاغتنام

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:44 ص
الأزهر للفتوى: الصوم فى الشتاء عبادةٌ عظيمةٌ سهلةُ الاغتنام مركز الازهر للفتوى
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن الصوم في الشتاء عبادةٌ عظيمةٌ سهلةُ الاغتنام في أيامه الباردة، قصيرةُ الساعات، حيث يقلّ الشعورُ بالعطش، ويتسنّى للمسلم الاجتهاد في نوافلها، وقضاء ما فاته من واجباتها، عن عامر بن مسعود مرفوعًا، أن النبي ﷺ قال: «الغَنيمةُ البَارِدةُ الصَّوْمُ في الشِّتَاء». [أخرجه الترمذي].
 
واكد المركز أن التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في الشتاء؛ من التكافل الذي حث عليه الشرع الحنيف؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم]
 
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مسائل الشتاء

مركز الازهر للفتوى

الصوم فى الشتاء

الليالى الباردة




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