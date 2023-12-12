مدير مركز الأزهر للفتوى: مصر تحتاج المخلصين من أبنائها لاستكمال حركة البناء

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

أكد الدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأزهر الشريف والعاملون في هذه المؤسسة يؤمنون بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني، وأنه في هذه الفترة تحتاج مصر إلى المخلصين من أبنائها في وجه هذه التحديات، مستكملين حركة البناء والأفكار في هذه الدولة.

وأضاف الحديدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين بمدرسة الفردوس بالجمالية، أن المشاركة الإيجابية تأتي على رأس هذه الدوافع التي جئنا من أجلها للمساهمة في العملية الانتخابية لهذا العام، داعيا كافة الشعب للمشاركة وأن نكون فاعلين في بناء المجتمع والوطن في هذه الفترة التي تحتاجها مصر.

من جانبه، قال الشيخ محمد إسماعيل على، إمام بإدارة وسط القاهرة في تصريحات لليوم السابع: "المظهر العام مشرف وده واجب مصري وأنا شايف الناس كلها مهتمة في جميع اللجان وده واجب وطني علينا ولازم ننزل ننتخب رئيسنا".

وأشاد إسماعيل، بسير العملية الانتخابية قائلاً إن الأمور منظمة وتيسير بكل سهولة وسلاسة وصورة مشرفة.