استمرار حبس تشكيل عصابى 15 يوما بتهمة سرقة حديد الكبارى بالقاهرة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الحديد من الكبارى ببمنطقة الجمالية فى القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين 5 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية، وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم،و2 أنبوبه أكسجين لحام ولمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة، سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى "تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.