اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا تحتفل بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر.. وتعزز استقلالها عن كنيسة روسيا

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:39 ص
أوكرانيا تحتفل بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر.. وتعزز استقلالها عن كنيسة روسيا الكنيسة الأوكرانية
وكالات

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احتفلت أوكرانيا مساء الأحد بعيد الميلاد، لأول مرة فى تاريخها، بعدما كانت تحتفل به من قبل في السابع من يناير من كل عام، لتتحول نحو التقويم الغربي، وتخالف التاريخ المعترف به من قبل الكنائس الشرقية.

الخطوة الأوكرانية تتزامن مع التطورات مع روسيا، في ظل احتفالات الكنيسة الروسية الشرقية بالعيد فى 7 يناير.

وكان قد صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي رسميا على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لقرون تحت إشراف روسيا الديني، لكنها أعلنت استقلالها عن بطريركية موسكو في 2019.

ويندرج نقل موعد عيد الميلاد في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لتنأى بنفسها عن موسكو.

 

 

 

 







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