أقباط دمياط يؤدون قداس صلاة عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس.. صور

توافد أقباط محافظة دمياط، على كنيسة الروم أرثوذكس لبدء مراسم قداس صلاة عيد الميلاد المجيد، وشهد محيط كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط تواجد امني مكثف استعدادا لاستقبال المصلين، وكذلك احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وقامت إدارة مرور دمياط بفتح محاور مرورية جديدة لمنع التكدس المروري بمحيط الكنائس، فيما قامت الأجهزة الأمنية بنشر دوريات متحركة بمحيط كنائس المحافظة.
ومن جانبه قال الأب هشام بندليمون كاهن كنيسة الروم ارثوذكس بدمياط، أن المصريين وحدة واحدة لا فرق بين مسلم وقبطي، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية ستظل سلاح المصريين لمواجهة المتربصين بالوطن.
شهد قداس صلاة عيد الميلاد بدمياط، مراسم استقبال العيد بتلاوة الترانيم، وكذلك بدء الوعظ والدعوات الي جانب تناول البركات عقب تأدية المصليين من مراسم القداس.
مراسم صلاة قداس عيد الميلاد بدمياط (1)
مراسم صلاة قداس عيد الميلاد بدمياط (2)
مراسم صلاة قداس عيد الميلاد بدمياط (3)
مراسم صلاة قداس عيد الميلاد بدمياط (4)
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