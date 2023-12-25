أقباط دمياط يؤدون قداس صلاة عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس.. صور

ومن جانبه قال الأب هشام بندليمون كاهن كنيسة الروم ارثوذكس بدمياط، أن المصريين وحدة واحدة لا فرق بين مسلم وقبطي، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية ستظل سلاح المصريين لمواجهة المتربصين بالوطن.

شهد قداس صلاة عيد الميلاد بدمياط، مراسم استقبال العيد بتلاوة الترانيم، وكذلك بدء الوعظ والدعوات الي جانب تناول البركات عقب تأدية المصليين من مراسم القداس.