طقس دمياط الآن.. أمطار كثيفة تضرب المحافظة وانخفاض في درجات الحرارة.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط استمرار موجة الطقس السئ اليوم الرابع على التوالي، ويسود طقس متقلب بمدن المحافظة والتي شهدت تساقط أمطارا كثيفة يصحبها سرعة في الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

كما شهدت الطرق السريعة داخل دمياط شبوة مائية كثيفة منذ الساعات الأولى من الصباح، فضلا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط وكذلك ارتفاع منسوب مياة نهر النيل.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل داخل الهيئة بصورة طبيعة رغم الأحوال الجوية، كنا انتظم العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج دون تعليق لرحلات الصيد.

ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، والتي جرت خلال الفترة الماضية جاء أبرزها تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف ماة الأمطار، فضلا عن صيانة أعمدة الإنارة، وكذلك استمرار أعمال السواتر الترابية لحماية المنشآت السياحة المطلة على شواطئ رأس البر،فضلا عن انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع الرئيسية والميادين العامة للتعامل الفوري مع تراكمات مياة الأمطار بشوارع المحافظة.

وفي سياق متصل قامت إدارة مرور دمياط بتكثيف حملاتها لمتابعة التزام قائدى المركبات بالسرعات المقررة للتعامل مع الشبورة، فضلا عن فتح محاور مرورية جديدة بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير لمنع التكدس المروري بها.