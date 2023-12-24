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وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن للمنتجات الغذائية بالفيوم الثلاثاء

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:16 ص
وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن للمنتجات الغذائية بالفيوم الثلاثاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ـ مدحت وهبة

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يدشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد غد الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث سيتم وضع حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

ويأتي اختيار  المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي .

 







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