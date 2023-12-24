هيئة الدواء توجه رسالة هامة حول اختبار الحساسية قبل تناول المضادات الحيوية

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إنه من الضروري عمل اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية، ومنها المضادات التى تحتوى على البنيسللين؛ كونها تتسبب في حدوث أعراض شديدة في بعض الأحيان، وتهدد حياة المريض.

وأضافت هيئة الدواء المصرية : يتم عمل اختبار الحساسية من خلال مقدم الرعاية الصحية المختص، أو فى مؤسسة صحية يتوفر بها وسائل تشخيصية في حال حدوث الحساسية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة عمل اختبار حساسية قبل تناول المضادات الحيوية، وخاصة مجموعة البنيسللين وعائلتها، مثل السيفالوسبورينات والكاربابينيمات والمونوباكتام.