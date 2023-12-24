نصائح للتعامل مع الشعور بالبرد والقشعريرة مع انخفاض الحرارة

كتبت فاطمة ياسر

مع تقلبات الطقس يتعرض الكثيرون لبعض الأعراض التي أوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthshots، فمع البرد يزداد الشعور بالقشعريرة، وذكر التقرير أن القشعريرة هي انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحمى، فعند الإصابة بالقشعريرة تشعر بالبرد دون أي سبب واضح، وتنقبض عضلاتك وتتوسع باستمرار، وتنقبض الأوعية الموجودة على جلدك أو تضيق، ولهذا السبب قد تظن أنك مصاب بنزلة برد.

أما بالنسبة لنزلات البرد أشار التقرير إلى أن أعراضه هي سيلان الأنف أو احتقانها، أو انسددها.

ما أسباب الشعور بالقشعريرة؟ هناك أسباب متعددة يمكن أن تؤدي إلى القشعريرة، سواء كانت هناك درجة حرارة مرتفعة أم لا، فقد يعاني الشخص من قشعريرة إذا انخفضت درجة حرارة جسمه، إلى جانب الحمى، هناك بعض الأسباب الأخرى تشمل:

- ملاريا

- الالتهابات البكتيرية

- التهابات المسالك البولية

- التهاب رئوي

- الأنفلونزا

- انخفاض سكر الدم