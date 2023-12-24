نتنياهو: قواتنا تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين تحقيق النصر التام

كتب محمد شرقاوى

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن قواتنا تتوغل فى عمق غزة وستقاتل لحين تحقيق النصر التام، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على غزة، وتكافح السلطات الصحية فى القطاع لإحصاء عدد الشهداء، فى حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع فى السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية فى غزة، التى أوضحت فى بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة فى القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية فى غزة.