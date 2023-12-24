نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا، والتى تختص بمتابعة منظومة حصر أصول أملاك الدولة وعمل المنظومة الإلكترونية لحصر تلك الأصول وإنهاء إجراءات وطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى التى تقدم بها المواطنون، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات والانتاج الحربى، رافقه صابر سعيد، مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندس محمد موسى مدير المشروعات بشركة الانتاج الحربى للنظم والمعلومات، والمهندس شاذلى قاسم، مدير إدارة الايرادات بالمحافظ.

واستمع نائب محافظ قنا، لشرح يوضح كيفية العمل بالمنظومة الالكترونية والذى يهدف إلى حصر وميكنة أراضى أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر وإعداد دليل استرشادى لأملاك الدولة بمحافظة قنا، مع توفير الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه بدأ اليوم العمل بإدخال البيانات والمستندات الخاصة بأصول أملاك الدولة لميكنتها وحفاظا عليها من التلاعب عليها، ويتم إدخال البيانات بواسطة مدخلين من وزارة الإنتاج الحربى بعدد 20 مدخل بيانات بالإضافة إلى مراجعة تلك البيانات عن طريق الاستعانة بمراجعين من محافظة قنا.

وأكد نائب محافظ قنا، أن حصر وميكنة أراضى أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذى يساعد فى دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة، مُشددًا بضرورة سرعة الإنتهاء من الأعمال بتلك المنظومة وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.