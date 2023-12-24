موسم الخير فى قنا.. بدء حصاد القصب.. 35% من إنتاج السكر فى مصر.. صور

قنا - صابر سعيد

المحصول الأساسى للعديد من المزارعين فى محافظة قنا، فعلى مدار العام أيادى لا تتوقف وقلوب تحمل الطيبة داخلها تخرج فى كل صباح تهتم وتعتنى بالأرض وإرث الأجداد، وتعود فى نهاية المساء محملة بالخير والرضا ليحصد فى نهاية العام مجهوده بعد الحصاد من أرضه وتحميله إلى المصنع وعصارات القصب، ليكتب الرزق لمن يعمل فى الحرث والرى ومن يحصد وعاملى المصانع.

وتنتج محافظة قنا نحو 35% من إنتاج مصر من السكر، والطاقة الإنتاجية لمصنع سكر دشنا بقنا 750 ألف طن سنويا، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول القصب فى قنا حوالى 120 ألف فدان، يتم إنتاج 3 مليون طن قصب خام سنويا، والطاقة الإنتاجية لمصنع سكر قوص بقنا 145 ألف طن سنويًا، وإنتاج مصنع نجع حمادى حوالى 300 ألف طن سنويًا، ويصل محصول قصب السكر إلى المصانع عن طريق الجرارات وقطارات الديكوفيل فى المناطق التى تتواجد بها سكة حديد، فيما يمر القصب بمراحل الشحن والعصر والمعالجة.

قال عبد الرحيم عطية، مزارع، أن زراعة قصب السكر من الزراعات الأساسية التى يعتمد عليها عدد كبير من المزارعين فى قرى ومراكز محافظة قنا، حيث يزرع مرتين فى العام بالموسم الربيعى والموسم الخريفى ويحصد مرة فى العام، وفى ذلك التوقيت يبدأ أولى مراحل الحصاد داخل محاصيل القصب والتى تختلف طريقة حصادها فى الجنوب عن شمال المحافظة.

وأوضح عطية، أن فى بداية الحصاد يقوم صاحب الأرض بالتواصل مع العمال وذلك بعد تحديد المصنع لميعاد الكسر، ثم يقوم العمل بالذهاب إلى المحصول فى وقت مبكر ومعهم الأدوات الخاصة بالكسر، وبعد تجميع القصب يأتى عدد من مزارعى القرية ومربيى المواشى لتنظيف القصب وأخذ الجزء الأخضر الزائد عن عود القصب، وهو ما يساعد فى تسهيل عملية الحصاد.

وأشار عبد الرحيم عطية، إلى أن طرق نقل القصب تختلف من مكان لآخر فهناك أماكن يتم تحميل القصب على الجمال للخروج من المحصول والذهاب إلى خطوط الديكوفيل التى تذهب إلى المصنع وأماكن أخرى يتم التحميل عبر جرارات القصب التى تذهب إلى المصنع مباشرة.



حصاد قصب السكر



زراعة قصب السكر بقنا



زراعة قصب السكر



كسر القصب بقنا