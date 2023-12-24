"مياه سوهاج" تبحث خدمات جودة المياه فى 3 مراكز بالمحافظة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاعات راى للاهالى المخدومين بمحطة مياه أخميم السطحية بمركز اخميم ومحطة مياه دار السلام السطحية بمركز دار السلام ومحطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بسوهاج وذلك ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية مياه الشرب.
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، مضيفا أن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.
وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، أنه تم اجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة وإن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة