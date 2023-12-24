من الإبرة للصاروخ.. سوق الإثنين في طنطا بالغربية قبلة جميع المواطنين.. صور

الغربية محمد طارق

تتميز مراكز ومدن محافظة الغربية، بوجود العديد من الأسواق الشهيرة والتي يقبل عليها الأهالي في الأيام المخصصة لها من كل أسبوع، ويوجد داخل هذة الأسواق جميع احتياجات الأسرة والعمال وكافة الأشياء بأسعار مناسبة للجميع، لذلك تشهد إقبالا كبيراً وزحام شديد، فالاسعار داخلها تبدء من جنيه واحد وتنتهي 50 جنيها.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل منطقة ترعة القاصد بمدينة طنطا، سوق الاثنين والذي يتم إقامته يوم الإثنين من كل أسبوع ويستمر لمدة 3 أيام، لذلك أطلق عليه الأهالي هذا الإسم منذ عشرات السنوات، فمنذ إقامته للمرة الأولى وهو يتم إقامته كل أسبوع حتى الآن، ويعد هذا السوق قبلة الأهالي والتجار من المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال السيد جمال أحد شباب مدينة طنطا، أنه يأتي إلى السوق منذ أكثر من 5 سنوات وحتى اليوم، فيوم الاثنين يقوم بالذهاب إلى السوق صباحاً والتسوق بداخله عن أي شي سعره مميز، قائلا: "تستطيع شراء أشياء كثيرة 20 جنيها فقط" فجميع البائعين يعملون في الأشياء القديمة ولكنها تعمل، حيث يقومون بتجميعها من الأهالي داخل المنازل ويعرضونها بالسوق.

وأضاف: يوجد كل شئ مستعمل داخل السوق من الإبرة للصاروخ مثل "الملابس المستعملة، الحدادة، الأكواب الزجاجية، اللمبات الكهربائية، العدد والأدوات، الدراجات، الريموتات، الأثاث المنزلي والغرف المستعملة"، مشيراً إلى أن الأسعار تبهر من يسمعها لذلك يقبل عليه الآلاف من الأهالي كل أسبوع لشراء هذة الأشياء بأسعار منخفضة.

فيما قالت ليالي السيد أحد الرواد، أن سوق الاثنين يشهد إقبالا كبيراً من المواطنين، ويعد السوق من أشهر أسواق الغربية بل وأكبرها حيث يمتد لمسافة كبيرة جدا بكورنيش ترعة القاصد، ويضم السوق كل شىء من مستلزمات المنازل المختلفة حيث يعرض الباعة بضاعتهم الجديدة والمستعملة بأسعار تقل بكثير عن نظيرتها في باقي الأسواق.

وأضافت أن العديد من البائعين، يلجأون إلى هذا السوق لعدم قدرتهم على استئجار محلات بوسط المدينة العالية الثمن، فيفترشون الأرض في هذا المكام ويعرضون بضاعتهم ليأتي إليهم الزبائن وخاصة العمال من كافة القرى والنجوع ليشتروا بضاعتهم المستعملة، ليسدوا بها احتياجاتهم بدلًا من بضائع المحلات غالية الثمن من الأسواق الأخرى.



سوق الإثنين في طنطا 1



سوق الاثنين في طنطا 2



سوق الإثنين في طنطا 3



سوق الإثنين في طنطا 4



سوق الإثنين في طنطا 5



سوق الإثنين في طنطا 6



سوق الإثنين في طنطا 7



سوق الإثنين في طنطا 8



سوق الإثنين في طنطا 9