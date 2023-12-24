اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 3 مسلحين فى تبادل لإطلاق النار مع أفراد الأمن بولاية "تشاتيسجاره" الهندية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 08:06 م
مقتل 3 مسلحين فى تبادل لإطلاق النار مع أفراد الأمن بولاية "تشاتيسجاره" الهندية الشرطة الهندية
أ ش أ

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أعلن مسئول بارز بالشرطة الهندية اليوم /الأحد/ مقتل ثلاثة مسلحين فى تبادل لإطلاق النار مع أفراد الأمن فى منطقة "دانتيوادا" بولاية "تشاتيسجاره" وسط الهند.


ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المفتش العام للشرطة بالولاية سونداراج بى قوله " إن المواجهات المسلحة بين الجانبين وقعت بالقرب من قرية "داباكونا" فى حوالى الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى للبلاد ".


وأضاف أنه تم ضبط مخبأ للمتفجرات ومصادرة أسلحة فى موقع الاشتباك بين الجانبين، مشيرا إلى أنه بعد توقف إطلاق النار تم انتشال جثث ثلاثة ماويين من المنطقة.


وأوضح أنه لم يتم بعد التأكد من هوية القتلى الثلاثة، مضيفا أن عملية بحث مازالت جارية فى المناطق المجاورة.

 







الشرطة الهندية

الهند

اطلاق نار

دانتيوادا




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