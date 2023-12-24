مصرع 4 أشخاص وطفل فى حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل

كتبت ـ فاطمة شوقى

لقى أربعة بالغين وطفل مصرعهم فى بلدية جابوتيكابال بولاية ساو باولو البرازيلية، بعد تحطم الطائرة الصغيرة التي كانوا يستقلونها، وأكدت إدارة الإطفاء إن الحادث وقع أثناء هطول أمطار غزيرة.

وقالت وكالة "برازيليا"، إن الطائرة سقطت فجأة من السماء واصطدمت بالأرض، مما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى تفحم الأربع أشخاص، وفقا لما أكدته السلطات البرازيلية.

وأوضحت الوكالة، إلى أنه انتشرت شظايا الطائرة على الأرض وبين الأشجار والتى استمرت فى الاشتعال لفترة طويلة.

تم بالفعل فتح تحقيق لتوضيح الظروف وتحديد الأسباب، على الرغم من أنه يُعتقد في الوقت الحالي أن الحادث كان بسبب زيادة الوزن حيث كانت تتسع لطيار واحد وثلاثة ركاب، ولكنها كانت تحمل شخصًا آخر، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للسعة المسموح بها للنموذج.

كما تم التأكيد على أن الطائرة الصغيرة المصنعة عام 2012 والحاصلة على براءة اختراع PT-ZVL، غير مصرح لها بأداء خدمات التاكسي الجوي.

ومن بين الضحايا، حددت الشرطة هوية ديسيس مينيزيس تياجو، وهو رجل أعمال معروف من منطقة مونتي ألتو، وصاحب محل نظارات. وأكدت ابنته تييلي لوسائل الإعلام المحلية جلوبو أن تياجو دا أوتيكا، كما كانوا يطلقون عليه في المنطقة، غادر مونتي ألتو متوجهاً إلى فرناندوبوليس للبحث عن بعض الأصدقاء واصطحابهم في رحلة بالطائرة.