مصرع لص أثناء سرقة أسلاك كهرباء في المنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا "له معلومات جنائية") لقيامه بالإشتراك مع آخر "توفى إثر إصابته بصعق كهربائى" فى سرقة أسلاك كهربائية من الأعمدة، وبمواجهته إعترف بأنه أثناء قيام المتوفـى بقطع الأسلاك الكهربائية من أحد الأعمدة بإستخدام "بنسة" صعقه التيار الكهربائى مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته فقام بنقله للمستشفى بإستخدام مركبة تروسيكل إلا أنه توفى متأثراً بإصابته، وأرشد عن مركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان " لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش على أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجه نارية بدائرة مركز شرطة فارسكور مما أحدث إصابته وإستوليا منه على الدراجة النارية الخاصة به ولاذا بالفرار، وقرر أحدهما بقيامه بإعطاء الدراجتين الناريتين "المستولى عليها والمستخدمة فـى الواقعة" والسلاح المستخدم فـى الواقعة لـــ (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور "له معلومات جنائية" للتصرف فـيهما بالبيع ، أمكن ضبطه وبمواجهته أرشد عن "الدراجتين الناريتين ، السلاح المستخدم وعدد من الطلقات"، وضبط (3 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الشلاتين" لهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إسطوانات البوتاجاز بدائرة القسم، وبحوزتهم ("تروسيكل بدون لوحات معدنية" - كمية من مخدر الحشيش) ، كما أرشدوا عن المسروقات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد وقائع سرقة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ونجحت الجهود في ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) لقيامهم بسرقة ( مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ، جواز سفر ، نظارة ، 2 خاتم فضة) من (شخصين "يحملان جنسية أجنبية") بالإكراه بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود ولاذوا بالهرب ، وبحوزتهم سلاح أبيض المستخدم فى الواقعة، كما أرشدوا عن المسروقات عدا جواز السفر تخلصوا منه، وضبط ( عاملين خردة) لقيامهما بسرقة (دليل محبس تابع لإحدى شركات الغاز من أمام عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدقى )، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبمناقشتهما إعترفا بإرتكاب واقعة سرقة آخرى بدائرة القسم وبيعها لعميلهما سيىء النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) أمكن ضبطه .. وبمواجهته أيد ذلك وأرشد عن المسروقات داخل المخزن ملكه بدائرة القسم .