محافظ الأقصر يتفقد محطة معالجة الصرف بالحبيل والمشاتل بالغابات الشجرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل، للوقوف على سير الأعمال بالمحطة، وذلك برفقة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وتابع المحافظ خلال الجولة الأعمال داخل المحطة، والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، وتخدم سكان مدينتي الأقصر والبياضية، من خلال 17 محطة رفع صرف صحي، ويجري حاليا التجهيز لدخول عدد 3 محطات رفع صرف صحي في الخدمة ليصبح إجمالي المحطات التي تصب في محطة معالجة الحبيل 20 محطة رفع صحي من بينهم 5 محطات رئيسية.

كما قام المحافظ خلال الجولة بالمرور على المصافي الميكانيكية وأحواض فصل الرمال وأحواض الترسيب الابتدائي والمرشحات الزلطية وأحواض الترسيب النهائي ومبنى الطلمبات وأحواض برك الأكسدة، كما تم فرض موقف طارئ بواسطة اللواء أحمد محمد رمضان، عبارة عن تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة الحبيل وكيفية التعامل وتشغيل مولدات الكهرباء بالمحطة وتشغيلها في وقت قياسي وذلك لاختبار كفاءة المحطة وعدم توقفها عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وتفقد المحافظ مشروع المشاتل بالغابات الشجرية، داخل محطة المعالجة، والذي يقوم بانتاج الشتلات الخاصة بالزراعة في الغابات الشجرية وتبلغ الطاقة التصميمية له 100,000 شتلة في العام وينتج شتلات (الكايا ـ بونسيانا ـ جو جوبا والأصناف الأخرى المرتبطة بالغابات الشجرية وتبلغ المساحة المنزرعة من الغابات الشجرية 700 فدان، حيث أكد المحافظ على أهمية التوسع في مشروع الغابة الشجرية لدعم الاقتصاد الوطني والتوسع فى المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما أجرى المحافظ جولة بمعمل محطة المعالجة بالحبيل والذي يعد المعمل الرئيسي لإجراء التحاليل الخاصة بالسيب النهائي للمحطة ويتكون من معمل كيميائي ومعمل بكتريولوجي لإجراء كافة التحاليل الخاصة بمراقبة جودة التشغيل حيث إن المعمل حاصل على شهادة الجودة الايزو 17025، كما تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية داخل محطة معالجة الحبيل بقدرة 70 ك .وات، والتي تم إنشاؤها بغرض ترشيد الطاقة.

كما توجه المحافظ لتفقد محطة مياه الشرب بالرضوانية بطاقة إنتاجية 10000 م3 / يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، والتي تعمل بتكنولوجيا الترشيح الفائق UF والتي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك كأول محطة فى الصعيد تحصل على هذه الشهادة، حيث تابع المحافظ الأعمال داخل المحطة، كما تم تنفيذ تجربة للتعامل الفوري مع تسرب غاز الكلور بالمحطة.



جولة المحافظ بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل،



جولة المحافظ في مشروع المشاتل بالغابات الشجرية



متابعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل،



محافظ الأقصر يتفقد محطة معالجة الصرف بالحبيل