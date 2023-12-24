لو بتعاني من برودة الأطراف في الشتاء.. التوتر والغدة الدرقية من أسبابه

- مرض السكر

- التوتر

- الأنيميا

- قصور الغدة الدرقية

يعاني مرضي السكر من إعتلال الأعصاب، وهذا يعني عدم القدرة علي عدم وصول الدورة الدموية بشكل جيد لأطراف الجسم بسبب التعرض لإعتلال الأعصاب، ولذا عليك تنظيم نسبة السكر لتجنب هذا الشعور السيء .عند الشعور بالعصبية والتوتر والقلق، يتعرض الجسم لضخ هرمون الأدرينالين في الدم، ويتسبب في انقباض الأوعيةالدوية، ولذا يتسبب هذا في الشعور بببرودة الأطراف، وهذا يتسبب في تقليل تدفق الدم إلي الأطراف وهذا يتسبب في شعورك ببرودة.تعد من أشهر الأسباب المؤدة لبرودة الأطراف، والسبب إنخفاض خلايا الدم الحمراء في الجسم، وعدم وصول الدم بشكل جيد للأطراف، ولذا تشعر بالبرودة، وعلي علاجها عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك.

إنخفاض إفراز هرمون الغدة الدرقية “tsh” يتسبب في تأثير سلبي علي عملية التمثيل الغذائي، وهذا يؤثر بشكل سلبي علي الأطراف، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة ببرودة الأطراف، ويولذا عليك الذهاب لتنظيم نسبتهم، والعناية بشكل ملحوظ في نسبة تحاليل الغدة الدرقية، والذهاب للطبيب لعلاج هذا القصور حتي لا يؤثر علي باقي أعضاء الجسم.