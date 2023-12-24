اليوم السابع
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لو بتعاني من برودة الأطراف في الشتاء.. التوتر والغدة الدرقية من أسبابه

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:43 م
لو بتعاني من برودة الأطراف في الشتاء.. التوتر والغدة الدرقية من أسبابه علاج برودة الأطراف
كتبت فاطمة ياسر

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هل تعاني من برودة الأطراف بالرغم من تدفئة جسمك جيدًا؟.. احذر لأن هذا الشعور يعد علامة على وجود مشكلة صحية، هذا ما أكدته الدكتورة لبني ناصر استشاري الباطنة والغدد الصماء في كلية طب المنيا، أوضحت الاستشاري، أن التعرض لبرودة الأطراف بشكل مستمر تعني وجود مشكلة كامنه في الجسم، ومنها: 

- مرض السكر

يعاني مرضي السكر من إعتلال الأعصاب، وهذا يعني عدم القدرة علي عدم وصول الدورة الدموية بشكل جيد لأطراف الجسم بسبب التعرض لإعتلال الأعصاب، ولذا عليك تنظيم نسبة السكر لتجنب هذا الشعور السيء . 

- التوتر

عند الشعور بالعصبية والتوتر والقلق، يتعرض الجسم لضخ هرمون الأدرينالين في الدم، ويتسبب في انقباض الأوعيةالدوية، ولذا يتسبب هذا في الشعور بببرودة الأطراف، وهذا يتسبب في تقليل تدفق الدم إلي الأطراف وهذا يتسبب في شعورك ببرودة. 

- الأنيميا

تعد من أشهر الأسباب المؤدة لبرودة الأطراف، والسبب إنخفاض خلايا الدم الحمراء في الجسم، وعدم وصول الدم بشكل جيد للأطراف، ولذا تشعر بالبرودة، وعلي علاجها عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك. 

- قصور الغدة الدرقية

إنخفاض إفراز هرمون  الغدة الدرقية “tsh” يتسبب في تأثير سلبي علي عملية التمثيل الغذائي، وهذا يؤثر بشكل سلبي علي الأطراف، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة ببرودة الأطراف، ويولذا عليك الذهاب لتنظيم نسبتهم، والعناية بشكل ملحوظ في نسبة تحاليل الغدة الدرقية، والذهاب للطبيب لعلاج هذا القصور حتي لا يؤثر علي باقي أعضاء الجسم. 

 







برودة الأطراف

علاج برودة الأطراف

اسباب برودة الأطراف



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