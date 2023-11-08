اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:25 م
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الرئيسية صحة وطب

4 مشروبات تساعد فى التخلص من برودة أطرافك فى الشتاء

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 07:00 م
4 مشروبات تساعد فى التخلص من برودة أطرافك فى الشتاء برودة الأطراف
كتبت مروة محمود الياس

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بدأت درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيا ليلا وفى الصباح الباكر،  هذه الأجواء الباردة تحتاج إلى أن يقوم الشخص بالتركيز على  نوعيات معينة من الطعام والشراب، تساعد على تعزيز النشاط وتقاوم الخمول والرغبة فى الراحة، وتعزز من الشعور بالدفء فى الوقت ذاته.
 
تقرير نشر فى موقع foodnetwork أبرز أهمية الكثير من المشروبات التى تساعدك على الشعور بالدفء وتقلل شعورك بالبرد خاصة إذا كنت ممن يشعرون بسهولة بالبرد وانخفاض درجات الحرارة، ونصح التقرير باعتماد هذه المشروبات لكى تكون أكثر دفئا ونشاطا خلال فصل الشتاء البارد.
 
ومن أبرز هذه المشروبات  مشروب الزنجبيل الصحى والمفيد لحركة الأمعاء، فضلا عن أنه جيد لتعزيز سريان الدورة الدموية  فيساعد على الشعور بالدفء ايضا فضلا عن مركباته الجيدة لتعزيز مناعة ودفاعات الجسم، وتابع التقرير موضحاً مجموعة أخرى من المشروبات من بينها القهوة التى يفضلها الكثيرون، ويتناولونها كثيرا، فهى مشروب إذا ما شربه الإنسان بدون سكر كان له أكبر الفائدة على صحة القلب ومستوى السكر فى الدم والتركيز والانتباه وكذلك الشعور بالدفء والنشاط فى الوقت ذاته.
 
من أهم المشروبات أيضا التى تعزز من عدم الشعور بالبرد، مشروب اللبن بالينسون أو الفانيليا، من أهم المشروبات التى تعزز الشعور بالدفء والاسترخاء، وهى مناسبة وبشدة قبل النوم لأنها تساعد على التخلص من اضطراباته، فضلا عن أنها خالية من الكافيين فتصبح مفيدة للغاية فى حال الطقس البارد.
 
ومن أبرز وأهم المشروبات أيضا الشاى، بأية إضافة تفضلها سواء باللبن أو الهيل أو غيرها، ولكن بدون سكر، لتكتمل فائدته وتتعزز وظائفه، لأنه أحد أبرز المشروبات التى تساعد على سريان الدورة الدموية وغنى بمضادات الأكسدة ويساعد على الانتباه والتذكر.
 
وينصح التقرير بالاعتماد على المشروبات الصحية بدون إضافة سكر للاستفادة القصوى منها ولعملها بشكل سليم لتعزيز الدفء ومقاومة برودة الأطراف وبرودة الجسم، وتقليل حدة الشعور بالطقس البارد.






مشروبات للدفء

مشروبات تدفئ

مشروبات الشتاء



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