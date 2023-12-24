لماذا يجب على كبار السن ممارسة الرياضة؟ الصحة تجيب

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على كبار السن ممارسة الرياضة لعدة أسباب هامة تتضمن :-

١- لتحسين لياقتهم البدنية

٢- لزيادة ثقتهم بنفسهم

٣- الحفاظ على قدراتهم العقلية

وكانت قالت وزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يتضمن الكشف عن:-

- الأمراض المزمنة التى تتمثل فى ( ارتفاع ضغط الدم - السكر - أمراض القلب الاعتلال الكلوى )

- الاضطرابات النفسية والعصبية ) الاكتئاب - ضعف المهارات المعرفية والإدراكية )

- أمراض الجهاز الهضمى

- أمراض كسوء التغذية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت زيادة أعداد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبارالسن من 401 إلى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.