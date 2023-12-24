كشف قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صيدلى – مقيم بمحافظة دمياط) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3,6 مليون جنيه).