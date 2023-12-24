اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

عودة حركة الملاحة واستئناف رحلات الصيد من ميناء البرلس بكفر الشيخ

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:15 م
عودة حركة الملاحة واستئناف رحلات الصيد من ميناء البرلس بكفر الشيخ بحيرة البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بسواحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد فى عرض البحر المتوسط، فى رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستى اللازم.
 
وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس فى بعض مناطق المحافظة، كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.
 
 
 






كفر الشيخ

الطقس اليوم فى كفر الشيخ

الطقس اليوم وغدًا اخبار الطقس

اليوم طقس

غدا الطقس

اليوم الطقس

غدا طقس

اليوم الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

الطقس اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة