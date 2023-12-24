عودة حركة الملاحة واستئناف رحلات الصيد من ميناء البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بسواحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، و بحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد فى عرض البحر المتوسط، فى رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستى اللازم.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس فى بعض مناطق المحافظة، كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.