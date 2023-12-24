طلاب كوريون يقاضون الحكومة بعد إنهاء اختبارهم قبل موعده بـ90 ثانية

كتب خالد إبراهيم

رفع مجموعة من الطلاب الكوريين الجنوبيين مؤخرًا دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بملايين الدولارات كتعويضات لأن معلميهم أنهوا اختبارا غير حياتهم قبل 90 ثانية مما كان ينبغى لهم، فاختبار سونيونج للقبول فى الجامعات فى كوريا الجنوبية طويل وصعب، وآثاره تغير الحياة، فنتائجه لا تحدد الالتحاق بالجامعات فحسب، بل تحدد أيضًا خياراتهم المهنية وعلاقاتهم، لذلك فلا عجب أن الجميع، بدءًا من الطلاب وأسرهم إلى حكومة كوريا الجنوبية، يأخذون امتحان Suneung على محمل الجد.



الامتحان الكوري

خلال الامتحان الذى يستمر 8 ساعات، تغلق كوريا الجنوبية مجالها الجوى وتؤخر فتح سوق الأوراق المالية لمساعدة الطلاب على التركيز، لذلك، عندما أنهى أحد المعلمين الاختبار مؤخرًا قبل 90 ثانية من موعده، كان ذلك أمرًا كبيرًا جدًا وله عواقب قانونية خطيرة، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

وقعت الحادثة فى أحد مواقع الاختبار بالعاصمة سيول، فى ختام المرحلة الأولى من امتحان سونيونج الكورى، ويبدو أن الجرس دق قبل 90 ثانية مما كان ينبغى أن يحدث، وقام المشرفون بأخذ أوراق الطلاب رغم احتجاجاتهم، إلا أن أعضاء هيئة التدريس اعترفوا بالخطأ قبل بداية الامتحان التالى وحاولوا إصلاحه من خلال إرجاع دقيقة ونصف خلال استراحة الغداء، ولسوء الحظ، لم يُسمح للطلاب إلا بوضع علامات على الأعمدة الفارغة المتبقية فى أوراقهم، وعدم تغيير أى من إجاباتهم الحالية.

وبحسب ما ورد كان الحادث غير العادى مؤلمًا للغاية بالنسبة لبعض الطلاب لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على التركيز لبقية أعضاء الامتحان، حتى أن بعضهم استسلم تمامًا وغادر منشأة الاختبار، وفى يوم الثلاثاء، رفع 39 من الطلاب دعوى قضائية ضد حكومة كوريا الجنوبية، مطالبين بتعويض قدره 20 مليون وون (15400 دولار) لكل منهم، وهى التكلفة التقديرية للسنة التى قضوها فى الدراسة لجامعة سونيونج القادمة.

وقال محامى الطلاب كيم وو سوك للصحفيين إن السلطات التعليمية لم تعتذر بعد، مضيفا أنه واثق من النجاح، خاصة بالنظر إلى السوابق القانونية، ففى أبريل، منحت محكمة 7 ملايين وون ما يعادل 5250 دولارا لمجموعة من طلاب سيول زعموا أن الجرس دق قبل دقيقتين خلال سونيونج 2021.