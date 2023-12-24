اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد غداً

الأحد، 24 ديسمبر 2023 03:24 م
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد غداً مجلس الشيوخ
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.
 
وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
 
 
 






مجلس الشيوخ

قناة السويس

المنطقة الاقتصادية

الاستثمار

الجلسة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة