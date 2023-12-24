اليوم السابع
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رفع الأمطار ليلا بعدد من مدن ومراكز بكفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:39 م
رفع الأمطار ليلا بعدد من مدن ومراكز بكفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ رفع مياه الأمطار بالحامول
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، بالحامول وبلطيم ومصيف بلطيم، التي شهدت هطول أمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لحملات نظافة ليلية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع،  والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم، معلنا عن رفع حالة الطوارئ.

 

استمرار رفع مياه الامطار بكفر الشيخ
استمرار رفع مياه الامطار بكفر الشيخ

 

رفع مياه الأمطار بالحامول
رفع مياه الأمطار بالحامول

 

رفع مياه الأمطار ليلا
رفع مياه الأمطار ليلا

 







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