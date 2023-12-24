استمرار رفع حالة الطوارئ وسيارات ترفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مابين متوسطة لخفيفة، ولم تتأثر حركة الملاحة بهطول الأمطار، وانتشرت سيارات مراكز المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ويتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن الحامول وبلطيم ومصيف بلطيم، في رفع مخلفات الأمطار وأعمال كسح المياه من محاور الطرق والشوارع الرئيسة، مشدداً باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين منظومة النظافة وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بالتقارير عن حالة الطقس.



وطالب المحافظ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح



تصريف مياه الامطار من شوارع مصيف بلطيم



رفع مياه الامطار ببلطيم



كسح مياه الامطار بمصيف بلطيم