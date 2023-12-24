جيش الاحتلال: 486 جنديًا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 153 مع الاجتياح البرى لغزة

وكالات

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال مؤتمر صحفى إن 486 جنديًا قتلوا منذ بداية السابع من أكتوبر، بينهم 153 جنديًا قتلوا منذ الاجتياح البرى للقطاع.

وبلغ عدد الجنود الجرحى 1996 منذ 7 أكتوبر، بينهم 826 جنديًا أصيبوا خلال الإجتياح البرى، وهناك 3 جثث من قتلى الجيش بالأسر في غزة.