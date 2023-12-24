توفير 500 طن سكر بـ27 جنيه لأهالى جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، العمل فى مبادرة تخفيض الأسعار عبر توزيع 500 طن من السكر بسعر مخفض 27 جنيه فقط للكيلو فى 217 نجع وعزبة وحاجز وميدان حول مدينة إسنا، على مدار الأيام الـ15 الماضية، وبناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين بتوزيع كميات من السكر الحر بسعر مخفض على المحافظات، تم تشكيل لجان بالاشتراك مع الوحدات المحلية بتوزيع تلك الكميات الواردة من الوزارة وبالتنسيق بين محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، ومديرية التموين بالأقصر، تم العمل على توزيع أكثر من 500 طن من السكر بسعر مخفض 27 جنيه فقط للكيلو فى 217 نجع وعزبة وحاجز وميدان حول مدينة إسنا.

وقام رجال إدارة تموين إسنا بقيادة نجلاء عبد المعز طه، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بالإدارة، بتشكيل نقاط لتوزيع السكر بمدينة إسنا والقرى والمجالس القروية المختلفة، والتى شملت ما يلي:- (طن بمجلس قروي النمسا - طن بقرية كومير - طن بقرية الشغب - طن بالدير - طن بالكيمان - طن بأصفون - طن بقرية الحلة - طن بقرية توماس - طن بقرية النجوع - طن بمدينة إ منفذ خير زمان - طن بميدان الزاوية البيضاء - طن ونصف بمنطقة ميدان المحكمة - طن ونصف بمنفذ القوات المسلحة بمجلس مدينة إسنا - طن بشارع المنشية - وبمجموع القري 9 قرى مجالس قروية بـ15 طن سكر)، حيث بلغ سعر السكر محليا 27 جنيه وتم توزيعه تحت إشراف لجنة من إدارة تموين إسنا، وبإشراف اللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا.