اليوم السابع
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توفير 500 طن سكر بـ27 جنيه لأهالى جنوب الأقصر.. صور

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:35 م
توفير 500 طن سكر بـ27 جنيه لأهالى جنوب الأقصر.. صور توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى مبادرة تخفيض الأسعار عبر توزيع 500 طن من السكر بسعر مخفض 27 جنيه فقط للكيلو فى 217 نجع وعزبة وحاجز وميدان حول مدينة إسنا، على مدار الأيام الـ15 الماضية، وبناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين بتوزيع كميات من السكر الحر بسعر مخفض على المحافظات، تم تشكيل لجان بالاشتراك مع الوحدات المحلية بتوزيع تلك الكميات الواردة من الوزارة وبالتنسيق بين محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، ومديرية التموين بالأقصر، تم العمل على توزيع أكثر من 500 طن من السكر بسعر مخفض 27 جنيه فقط للكيلو فى 217 نجع وعزبة وحاجز وميدان حول مدينة إسنا.
 
وقام رجال إدارة تموين إسنا بقيادة نجلاء عبد المعز طه، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بالإدارة، بتشكيل نقاط لتوزيع السكر بمدينة إسنا والقرى والمجالس القروية المختلفة، والتى شملت ما يلي:- (طن بمجلس قروي النمسا - طن بقرية كومير - طن بقرية الشغب - طن بالدير - طن بالكيمان - طن بأصفون - طن بقرية الحلة - طن بقرية توماس - طن بقرية النجوع - طن بمدينة إ منفذ خير زمان - طن بميدان الزاوية البيضاء - طن ونصف بمنطقة ميدان المحكمة - طن ونصف بمنفذ القوات المسلحة بمجلس مدينة إسنا - طن بشارع المنشية - وبمجموع القري 9 قرى مجالس قروية بـ15 طن سكر)، حيث بلغ سعر السكر محليا 27 جنيه وتم توزيعه تحت إشراف لجنة من إدارة تموين إسنا، وبإشراف اللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا.
 
توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع جنوب الأقصر
توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع جنوب الأقصر

سيدات إسنا خلال التوافد على شراء السكر بأسعار مخفضة
سيدات إسنا خلال التوافد على شراء السكر بأسعار مخفضة

عمليات توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع
عمليات توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع

مدينة إسنا تشهد توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع وعزبة
مدينة إسنا تشهد توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع وعزبة

توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع بإسنا
توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع بإسنا

إسنا تشهد توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع وعزبة
إسنا تشهد توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع وعزبة

الإقبال خلال توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع
الإقبال خلال توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض على 217 نجع

مدينة إسنا تشهد توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض
مدينة إسنا تشهد توزيع 500 طن سكر بسعر مخفض

توفير السكر بأسعار مخفضة جنوب الأقصر
توفير السكر بأسعار مخفضة جنوب الأقصر

طوابير المواطنين لشراء السكر بأسعار مخفضة
شراء السكر بأسعار مخفضة

الأهالى فى طوابير لشراء السكر بمدينة إسنا
الأهالى أثناء شراء السكر بمدينة إسنا

جانب من الطوابير على شراء السلع بأسعار مخفضة
جانب من الطوابير على شراء السلع بأسعار مخفضة

فرحة مواطن بشراء السكر بسعر مخفض
فرحة مواطن بشراء السكر بسعر مخفض

 







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