اليوم السابع
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توزيع 131 طن سكر بمراكز القليوبية لبيعها بسعر 27 جنيها للكيلو.. صور

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:54 م
توزيع 131 طن سكر بمراكز القليوبية لبيعها بسعر 27 جنيها للكيلو.. صور توزيع السكر بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين، بسعر 27 جنيها للكيلو، لتخفيف العبئ عن المواطنين، وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء فى تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.
 
وأوضحت مديرية تموين القليوبية، فى بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 60 طنا بالقناطر الخيرية، وتوزيع 29 طنا بطوخ، وكمية قدرها 25.5 طنا بحى شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها 11 طنا بحي غرب شبرا الخيمة، وكمية قدرها طنين بقها، وكمية قدرها 3 أطنان و240 كيلو بقليوب، ليكون إجمالي الكميات الموزعة اليوم بمحافظة القليوبية 130 طن و740 كيلو سكر.
 
وتابعت مديرية التموين بالقليوبية، أن المبادرة تأتى تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن، مشيرة إلى استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية ومتابعتها على أرض الواقع من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وكذلك متابعة الأسعار للسلع المعلن عنها ضمن المبادرة والتى تتضمن تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
طرح كميات كبيرة من السكر بالقليوبية
طرح كميات كبيرة من السكر بالقليوبية

توزيع السكر
توزيع السكر

جانب من الكميات المتوفرة
جانب من الكميات المتوفرة

 







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تخفيض أسعار السلع الغذائية




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