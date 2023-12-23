ضبط 5 أطنان سكر دون مستندات وتحرير 300 محضر تمويني خلال أسبوع بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة أحمد إبراهيم، العديد من الحملات المُكبرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد عن 300 محضر مخالفات تموينية متنوعة ما بين مخالفات مخابز ومحال عامة، ومراقبة أسواق وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.