تعرف على حركة الموانئ البحرية وتدوال البضائع بالبحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي ل هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و65 سيارة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 456 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 365 شاحنة و20 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقيال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة الحرية وغادرت السفينتين سينا وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 2200 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1510 ركاب بموانئها.